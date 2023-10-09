Artvin'de sağanak etkili oldu: Yol ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 18:51

Güncelleme: 09.10.2023 - 18:51

Artvin'de öğlen saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Güreşen köyünde su taşkınları meydana geldi.

Heyelan riski nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince iki ev tahliye edildi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Borçka-Güreşen arasındaki 7 köye ulaşım sağlayan grup yolunun farklı noktalarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekiplerince yolların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan yağış nedeniyle köyde bazı istinat duvarları çöktü, tarım arazileri, ahır ve samanlıklar zarar gördü.

AFAD koordinesindeki ekipler, bölgede durum ve hasar tespit çalışması başlattı.