Kars'ta dehşet: Ortaokul öğrencisi, lise öğrencisini bıçakladı!

Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kars'ta dehşet: Ortaokul öğrencisi, lise öğrencisini bıçakladı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:11

Mihralibey Ortaokulu öğrencisi Y.K, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi E.A'yı bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bıçakla yaralanan E.A. ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Ambulans #Anadolu lisesi #Hastane

İlgili Haberler

Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklayarak katletti, savunması 'pes' dedirtti

Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklayarak katletti, savunması 'pes' dedirtti
Otomobilin önünü kestiler... Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Otomobilin önünü kestiler... Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
Kahvehanede husumetlisini gördü... Bıçaklayıp öldürdü!

Kahvehanede husumetlisini gördü... Bıçaklayıp öldürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler