Kars'ta dehşet: Ortaokul öğrencisi, lise öğrencisini bıçakladı!
Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Mihralibey Ortaokulu öğrencisi Y.K, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi E.A'yı bacağından bıçaklayarak yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Bıçakla yaralanan E.A. ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Ambulans #Anadolu lisesi #Hastane
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