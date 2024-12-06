Otomobilin önünü kestiler... Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Muhammet C. (26), kontrolündeki 38 SA 624 plakalı otomobili ile Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde Ramazan U. (29) idaresindeki 68 DK 939 plakalı otomobilin önünü kesti. Araçlarından inen sürücüler, alacak meselesinden tartışmaya başladı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet C, Ramazan U'yu kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri Muhammet C'yi gözaltına aldı.
Etiketler: #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi #aksaray
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Birçok kurumda görevden alma ve atamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!