Otomobilin önünü kestiler... Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin önünü kestiler... Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:26

İddiaya göre, Muhammet C. (26), kontrolündeki 38 SA 624 plakalı otomobili ile Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde Ramazan U. (29) idaresindeki 68 DK 939 plakalı otomobilin önünü kesti. Araçlarından inen sürücüler, alacak meselesinden tartışmaya başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet C, Ramazan U'yu kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Muhammet C'yi gözaltına aldı.


Etiketler: #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi #aksaray

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