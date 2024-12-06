Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklayarak katletti, savunması 'pes' dedirtti

Bursa'da ayrıldığı nişanlısını AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan Batuhan Malay'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. 20 yıla kadar hapsi istenen Malay'ın savunması 'pes' dedirtti.

Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklayarak katletti, savunması 'pes' dedirtti
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DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:03

Bursa'da geçen yıl aralık ayında, ayrıldığı nişanlısını takip eden Batuhan Malay, Ayşenur K.'yi AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayarak katletti. Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

Batuhan Malay’ın, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi. Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, “Onu sadece arkadaşlarıyla değil, erkek kardeşlerimle gezerken dahi görsem kıskanıyordum. Beni aldatacak diye çok korkuyordum. Hakim Bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum. O gün tartıştık. Sinirlenip kendisini bıçakladım. Gözlerime bakıp, ‘Yapma öleceğim’ deyince kendime geldim. Bu sırada, tutmak istediği bıçağı kendisine, ‘Eli kesilmesin’ diye keskin tarafını ben tutup verdim. Olayın ardından polise gidip teslim oldum" dedi.

Ayşenur K. ise arkadaşları ile AVM'ye gittiğini söyleyerek, “Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, karar vermek için duruşmayı erteledi. 


Etiketler: #kadın cinayeti

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