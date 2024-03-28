Kars'ta muhtara sandalyeli saldırı: Başından yaralandı!

Kentte Gökhan Dumansız adlı kişi, tartıştığı köy muhtarı Yavuz Ergüçli’yi başına sandalyeyle vurarak yaraladı. Polis merkezine götürülen taraflar, karşılıklı şikâyetçi oldu.

DHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:44
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Kars'ta Yalınkaya köyünden kente gelen muhtar Yavuz Ergüçli ile köylülerden Gökhan Dumansız arasında bir petrol istasyonunda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Araya giren istasyon çalışanları, tarafları sakinleştirdi. Saat 10.30 sıralarında İsmail Aytemiz Caddesi’nde tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Kavga sırasında Dumansız, eline geçirdiği sandalye ile muhtar Ergüçli’nin başına vurdu.

KARŞILIKLI ŞİKÂYETÇİ OLDULAR!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleşti. Başından yaralanan muhtar Ergüçli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavisi yapıldı.

Karşılıklı şikâyetçi olan muhtar Yavuz Ergüçli ile Gökhan Dumansız, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.


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