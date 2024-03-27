Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve Memleket Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'ın aracına ateş açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 22:28
Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’
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Adana'da, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve oğlu Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Sosyal medya hesabından olay yerinin videosunu paylaşan Memleket Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ethem Eke, "Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan ve Tarsus Belediye Başkan Adayımız Mehmet Bozdoğan yapılan silahlı saldırıyı lanetliyorum! Bu saldırı, Türk Milletine, Aziz Halkımıza yapılmıştır! Hiçbir zorbalık, tehdit ve saldırı bizleri bu davadan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.

Videoda konuşması yer alan Ozan Bozdoğan, "Korkmuyoruz, hiçbirinden korkmuyoruz. Sonuna kadar alandayız" dedi. 

Memleket Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

“Tarsus Belediye Başkan Adayımız Ozan Bozdoğan’ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkan Adayımızın sağlık durumu iyidir.

Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi’ne ve adayımıza değil, demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır. Bu alçakça saldırıyı yapanlar ve yaptıranlar derhal yakalanmalıdır. Saldırılarınıza, baskılarınıza ve alçaklığınıza asla boyun eğmeyeceğiz.”


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