Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Yaşar P. idaresindeki 36 M 1338 plakalı servis minibüsü, Karaurgan köyü mevkisinde devrildi.
Kazada Gökhan Polat (13) hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Servis sürücüsü gözaltına alındı.
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