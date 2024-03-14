Kars'ta tuzak kurarak keklik avı yapan 3 kişiye yüklü para cezası

Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kaçak keklik avladıkları belirlenen 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza kesildi.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:30
Kars'ta tuzak kurarak keklik avı yapan 3 kişiye yüklü para cezası
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İlçeye bağlı Donandı köyü kırsalında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, doğa koruma faaliyetleri esnasında İ.C, Ş.D. ve H.C'nin tuzak kurarak keklik avcılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, kaçak avcılık yapan şüphelilere 102 bin 609 lira para cezası uyguladı.

DKMP personelince tuzak malzemeleri ve 29 kekliğe el konuldu.

Keklikler daha sonra ekiplerce doğaya salındı.


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