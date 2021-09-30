Kart kopyalayarak ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Kentin çeşitli noktalarındaki ATM'lere kart kopyalama aparatı takarak yaklaşık 200 bin lira çeken 2 kişi, kameralar incelenerek belirlendi.
Ekipler, şüpheliler Mehmet K. ve Hazar D.'yi olayda kullanıldıkları suç unsuru materyaller ile yakaladı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sabah 9 - akşam 5 mesaisi tarih oluyor
- Benzine yüksek zam!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Son anket: Yüzde 66,8'in korkusu aynı!
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- Boğulan kişinin üzerinden ikramiye vurmuş bilet çıktı
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
- Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu