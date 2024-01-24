Kartal açıklarındaki yük gemisinin kaptanı gemide ölü bulundu
Kartal açıklarında demirleyen bir yük gemisinin kaptanı, geminin içinde düşüp kafasını vurması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul Kartal deniz açıklarında, saat 08.00 sıralarında Kartal iskelesine 1 mil uzaklıkta demirlenmiş bir yük gemisinin kaptanı Harun Kuş(65), geminin içinde kamarayı açarken düşüp kafasını vurması sonucu hayatını kaybetti.
Gemide bulunan mürettebat tarafından durum sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Vefat eden gemi kaptanı Harun Kuş’un ailesi de olay yerine çağırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen ekipler ve Kartal Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geminin içinde düşüp hayatını kaybeden Kaptan Harun Kuş’un cesedi Kartal balıkçı barınağına çıkarıldı. Çıkarılan ceset ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Olay yerinde bulunan vatandaşlardan Murat Kutlu, "Kaptan demirlemişti gemiyi, vefat etmiş. Mürettebat fark etmiş sabah, şu anda savcı burada, olay yeri inceleme ekipleri burada, sahil güvenlik ekipleri burada çalışmalarını yapıyorlar. Sahil güvenlikte geminin yanında" dedi.
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