Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:42

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:42

Kartal Belediyesi’ne yönelik ihale operasyonunda iddianame tamamlandı. İddianamede, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, belediyeye ait 44 taşınmasın usulsüz olarak kiraya verilmesiyle suçlanıyor. Savcılık, Yüksel’le birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Peki, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli?

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 18 Haziran 1987’de İstanbul’un Kartal ilçesinde doğdu. Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu’nu ve Marmara Eğitim Okulları’nın Özel Fen Lisesi bölümünü tamamladı. Daha sonra Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Borsa üzerine yaptı. Şu anda Aston Üniversitesi’nde İşletme Doktorası yapmakta ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe üzerine tez çalışması sürdürmektedir.

Siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Yüksel, 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Kartal Belediye Meclisi Üyesi seçildi.< Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı, Encümen Üyesi ve Encümen Başkanı olarak görev aldı. 2016’dan 2018’e kadar iki yıl süresince Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yapan Yüksel, genç yaşında pek çok üst düzey görevi başarıyla sürdürerek deneyim ve tecrübe edindi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kartal Belediye Başkanı adayı olan Gökhan Yüksel, yüzde 51.17 oy alarak bu göreve seçildi.

Görev sürecinde Kartal’ın gelişimi ve modernizasyonu için projeler geliştiren Yüksel, birçok hizmeti hayata geçirip, pek çok projeyi tamamladı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP’den Kartal Belediye Başkanı adayı gösterilen Yüksel, oylarını artırarak yüzde 54.77 ile yeniden bu makama seçildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Marmara Belediyeler Birliği'nde Encümen Üyesi olarak seçildi. Bu görevle birlikte, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesi ve çevre dostu projelerin uygulanması konusunda çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Marmara Bölgesi’nde çevreyi koruma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle hareket ederek, bölgesel iş birliklerini güçlendirmeyi ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

GÖKHAN YÜKSEL'İN ÖZEL HAYATI

Evli ve bir çocuk babası olan Yüksel, İngilizce bilmektedir.