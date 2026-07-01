Kartal İmam Hatip’te ilahili sünnet düğünü

Gazetemiz Cumhuriyet, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okul bahçesinde ilahiler eşliğinde sünnet düğünü düzenlendiğini gösteren görüntülere ulaştı. Devlet okulunun yerleşkesinde yapılan organizasyon, kamuya ait eğitim alanlarının kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezunları arasında bulunduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye’nin en çok bilinen ve tartışılan imam hatip liselerinden biri olarak öne çıkıyor. Akademik başarılarıyla gündeme gelen okul, aynı zamanda kamuoyunda taşıdığı sembolik anlam ve mezun profili nedeniyle sık sık tartışmalara konu oluyor. Görüntülerde, okul bahçesine masa ve sandalyelerin kurulduğu, davetlilerin ağırlandığı ve sünnet töreninin ilahiler eşliğinde yapıldığı görülüyor. Söz konusu görüntüler, bir devlet okulunun bahçesinin eğitim faaliyetleri dışında bir organizasyon için kullanılması nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı. Eğitim kurumlarının asli işlevi dışında kullanımı, kamusal alanların sınırlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

TARTIŞMA YARATTI

1985 yılında kurulan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan imam hatip liseleri arasında yer alıyor. Okul, yalnızca akademik başarılarıyla değil, kamuoyundaki siyasi sembol değeri ve mezun ağıyla da sık sık gündeme geliyor. Eğitim kurumlarının farklı amaçlarla kullanımı ve bu durumun yarattığı tartışmalar, daha önce de kamuoyunda eleştiri konusu olmuştu. Ortaya çıkan görüntüler, devlet okullarının bahçelerinin hangi koşullarda ve kimler tarafından kullanılabileceği sorusunu yeniden gündeme getirdi.

BİR HAFTA ÖNCE DE BİLGİ’DE

Yaklaşık bir hafta önce de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan geleneksel sünnet şöleninin adresi, kurumun aldığı kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampusu olmuştu. Çocuklara armağan edilmek üzere onlarca bisiklet getirildiği görülen törende, çocuklar şişme oyuncaklarla oynadı.