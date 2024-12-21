Kartal, timsah, anakonda... Cengiz Şıklaroğlu bulunamadı, villasında çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

İstanbul'da polis, kendisini 'Çerkez Cengiz’ olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.

Kartal, timsah, anakonda... Cengiz Şıklaroğlu bulunamadı, villasında çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 11:42

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'da bulunan villasına operasyon düzenledi.

5607 sayılı 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, villada çok sayıda vahşi hayvan beslendiği görüldü.

KARTAL, TİMSAH, ANAKONDA...

Cengiz Şıklaroğlu evinde bulunamazken yapılan aramalarda 1 adet kaya kartalı, 1 adet Nil timsahı, 2 adet cennet papağanı, 1 adet anakonda yılanı, 1 adet Boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna Tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.

Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #Cengiz Şıklaroğlu #Beykoz
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