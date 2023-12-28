Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin, 45 yaşındaki Sezen A. isimli kadına ait olduğu tespit edildi.

AA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:09
Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu
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Kordonboyu Mahallesi sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz duran kişiyi sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden Sezen A. (45) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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