Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu
İstanbul Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin, 45 yaşındaki Sezen A. isimli kadına ait olduğu tespit edildi.
Kordonboyu Mahallesi sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz duran kişiyi sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden Sezen A. (45) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama!
- Onlarca ölü ve yaralı var!
- Ercan'dan iki il için 6.8'lik deprem uyarısı!
- Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Gazeteci Can Ataklı için karar verildi
- HÜDA PAR Erdoğan’ın projesini çaldı!
- Schumacher'in kardeşinden üzen açıklama
- Demirtaş, 'asgari'yi yorumladı
- 15 dakikada 500 kilometre şarj olan model geliyor