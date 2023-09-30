Kartal'da stajyer avukatın sır ölümünde yeni ayrıntılar: Ardında bıraktığı not ortaya çıktı
İstanbul Kartal'da stajyer avukatlık yapan Kübra Nur Avcı, iddiaya göre oturduğu plazanın 11. katından atlayarak hayatını kaybetti. Genç avukatın dairesinde yapılan incelemelerde 'bu bir intihardır' yazılı not bulunduğu belirtildi.
Cevizli Mahallesi Ulubey Sokak'ta bulunan bir plazada, dün akşam saat 20.30 sıralarında bir hukuk bürosunda stajyer avukat olarak çalışan Kübra Nur Avcı, plazanın 11. katından aşağı atladı.
Aşağı düşen Avcı plazanın 3. katındaki balkona çarparak yere düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sesleri duyan plaza çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç avukatın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek çevrede önlem aldı.
YAZDIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin Avcı'nın oturduğu dairedeki incelemelerin de bir not bulduğu notta da 'bu bir intihardır' yazdığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Stajyer avukatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Otopsinin ardından cenaze aile tarafından alındı.
"BİR İNTİHAR VAKASI OLMUŞ"
Görgü tanığı Arzu Özkoç, "Polis memuru gelip otoparkın çıkışını sordu. Polislerin fazla olduğunu görünce yan tarafa gittim bende. Bir intihar vakası olmuş. Gittiğimizde yerde yatan biri vardı. 11. kattan bir stajyer avukatın attığını öğrendik. Daha önce görmedim. Tanımıyorum" dedi.
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