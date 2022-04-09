Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
İstanbul Kartal'da virajı alamayan beton mikserinin yola devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kartal’da Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi'nde Ramazan G. idaresindeki 34 DE 4879 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak karşı istikamette park halindeki otomobile çarpıp yola devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler yardımıyla beton mikserinin içerisinden çıkarılan sürücü Ramazan G. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, caddedeki trafik akışı tek yönlü sağlandı.
Devrilen araç, vinç yardımıyla kaldırılacak.
Bölgede esnaflık yapan Erdal Tunç, gürültü duyması üzerine olay yerine gelerek sürücüyü araçtan çıkardıklarını belirterek, beton mikserinin viraja hızlı girdiğini için devrildiği değerlendirmesinde bulundu.
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