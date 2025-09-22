Kartalkaya faciasında otel sahibi Ergül'ün 'yanıldım' savunmasına ailelerden tepki geldi: 'Katilsiniz siz!'

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Taraf ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda hazırlanan duruşma salonunda yapılıyor.

Duruşmada, dört yaralı açısından hazırlanan iddianamenin ana dosya ile birleştirilmesi nedeniyle, birleştirilen ek dosyaya ilişkin sanıkların savunmaları alınıyor.

TUTUKLU SANIK EMİR ARAS: BİLSEM KENDİM KALIR MIYIM?

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün damadı ve otelin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emir Aras, “Ben bu otelde yangının hızla yayılacağını bilsem kendi çocuğumu, eşimi otelde kaldırır mıyım? Ben kendim kalır mıyım? Görüntülerin çıkacağını biliyorum, ben bağırdım sandım, öyle hatırlıyorum. Çıkarken ‘yangın var’ diye bağırdım. Kamera bizi arkadan çekiyor. Koridorun sonunda duman var ben o dumana odaklanmışım. Hatta konuşma kayıtlarında çıktı ben ‘alarmı öttürün’ demişim. Bunu hatırlamadığım için mahkeme huzurunda dememiştim ama kayıtlarda çıktı” şeklindeki sözlerine müştekiler, “Ses çıkartsanız bizim canlarımız yaşayacaktı. Katiller” diyerek tepki gösterdi.

Tutuklu sanık Emir Aras, “Mutfakla ilgili eksiklikler vardı. Bunu çıkarttık. Hatta Reşat Usta’nın istediklerinden fazlasını almıştık. Gümrükteydi. Ödemeleri de yapıldı, hepsi bu yıl değişecekti” dedi.

"MÜVEKKİLİM KARAR ALMA MERCİSİ DEĞİLDİR"

Aras’ın avukatı ise “Müvekkilimin ne denetim başvurusunda ne de geri çekilmesinde bir dahli yoktur. Karar aşamasında da bir dahli yoktur. Kaldı ki oteldeki eksikliklerin sonradan giderilebilmesi müvekkilimin olduğu aşamalarda değil. LPG tesisatı otelin inşa aşamasında yapılmıştır. Dolayısıyla müvekkilim sorumlu tutulmamalıdır. Müvekkil çatı şirketin müdürüdür. Yangının gerçekleştiği şubenin genel müdürü ise Halit Ergül’dür. Fiilen de karar alma mercisi değildir. Olası kast, bilerek ve bir sonucu öngörerek bir olaya kayıtsız kalmayı ifade eder. Müvekkilimin olası kastı yoktur” dedi. Avukat, esas hakkındaki savunmalarına hazırlanmak için süre istedi.

"GERÇEK SAHİBİ SAĞIR SULTAN BİLİR AMA SAVCILIK BİLMEMİŞ"

Tutuklu sanık otelin yönetim kurulu üyesi ve otel sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Mürtezaoğlu, “Diyecek ek bir şeyim yoktur. Önceki beyanlarımı tekrarlarım” dedi. Duruşmada söz alan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, “Bu otelin gerçek sahibinin Emine hanım olduğunu Bolu’daki sağır sultan bile bilir ama Sayın Savcılık bilmemiş. Olası kastla yargılanacak olan tek bir sanık varsa bu dosyada Emine Hanım’dır. Emine Hanım otelin asıl sahibidir. Halit Ergül garsondur” diye konuştu.

Tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini bildirdi ve “Eğer ben bu olayın olabileceğini bilseydim ne otelde konaklayan misafirleri ne eşimi ne de çocuğumu kaldırırdım. Ben bu oteli kendim kapatırdım. Ben yanıldım. Yanılma nedenim de oteli denetleyen Turizm Bakanlığı’nın raporu ve enerji şirketinin yeterli denetim yapmaması” savunmasını yaptı. Ergül’ün sözlerine müştekiler, “Katilsiniz siz” diyerek tepki gösterdi.

Savunmasına devam eden sanık Ergül, “40 yıllık dostum Yüksel Gültekin, açık açık beni ve avukatımı mahkeme huzurunda tehdit etmiştir. Bu yüzden avukatım bu duruşmaya gelemedi” dedi. Ergül’ün bu sözleri duruşmada tepki topladı.

'DENETİM' SORUSUNA YANIT YOK

Müşteki avukatının “Otelinizde kalan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden hesap alınmaması yönünde talimatınız var mı?” şeklindeki soruya Ergül, “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri denetime gelmeden haberdar ediliyor musunuz?” sorusuna, “Hayır, geldiklerinde öğreniyorum” şeklinde yanıt veren Ergül, müşteki avukatının, “Ancak WhatsApp grubunda ‘denetim için yola çıkmışlar geliyorlar’ şeklinde mesaj var. O halde nereden haber alıyorsunuz yola çıktıklarını?” şeklindeki sorusunu ise yanıtsız bıraktı.