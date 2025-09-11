Kartalkaya yangını davası… 'Otelde hiçbir yetkim yok' diyen Ceyda Hacıbekiroğlu’nun çalışanlara talimat yağdırdığı mesajlaşmalar ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. 7 Temmuz’da ilk duruşması görülen davanın 22 Eylül’de de ikinci duruşması görülecek.

Devam eden yargılamada dava dosyasına, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanıkların telefon incelemelerinin dökümünün yapıldığı raporlar girdi.

Yangından 3 gün sonra "iş güvenliği" konulu WhatsApp grubu

Sanıkların, 20 Kasım 2024 ve 1 Mart 2025 tarihleri arasındaki telefon konuşmaları incelendi. Buna göre, Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in telefon incelemesinde, 24 Ocak tarihinde yani yangından üç gün sonra “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” isimli bir Whatsapp grubunun kurulduğu tespit edildi.

Sanıklardan Grand Kartal Otel’in ortaklarından ve Halit Ergül’ün kızı tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu’nun, bu gruptan otel çalışanlarına yangın olayı sonrası direktifler verdiği kaydedildi.

Yangına ilişkin görülen davada tutuklu sanıklar Hacıbekiroğlu, duruşmada verdiği savunmasında otelle ilgili herhangi bir şeyle ilgilenmediğini, sadece tatil amaçlı geldiğini iddia etmiş ve “Otelde hiçbir yetkim yok” sözleriyle tepki çekmişti.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu WhatsApp grubunda yer alan konuşmalardan bazıları şöyle:

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: “Mavi olana engelli işareti koyarsak yeşile dönüyor demişti Bihter Hanım”

Tutuklu sanık otelin teknik personellerinden Tahsin Pekcan: “TS kullanımına engel bir durum demiyor. Hafif kusurlu diyor hepsini yeşil alabilmemiz için komple asansörleri değiştirmemiz gerekiyor. Kırmızı güvensiz tam kusurlu olarak hiçbir şekilde kullanılamaz. Kabin ölçüleri kurtarmıyor Ceyda Hanım”

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bu kırmızıyı ne olursa yeşile çevirebiliyoruz bir sorsak?

Muharrem Tabur: Basınçlı kaplar (örnek rupleri vb) periyodik kontrol isg ekip nete üye makine mühendisi rapor ve görevli ataması yeni yönetmelik zorunlu tutuyor.

Tutuklu sanık otelin teknik personellerinden Tahsin Pekcan: Maalesef Ceyda Hanım

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Yatay asansör ya kategori başka aslında vs. vs. Han restorana giden asansör sıkıntıydı bir de? Normal asansör kategorisinde değerlendirildiği için kırmızıydı. Bir değişiklik yapıldı mı bilemiyorum.

Tutuklu sanık otelin teknik personellerinden Tahsin Pekcan: Bizim şu an kullanılamaz asansörümüz yok Ceyda Hanım, denetlemede problem yaşamayız.

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: O zaman ne yapacağız gelince denetlemeye? Kullanım dışı falan mı yazsak? Güneydeki otellerde öyle var bazı. Dmaris bay’de var mesela. Onların da mı kırmızı?

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Acil çıkışında engel var diyor Bihter Hanım. Bunları sökelim. Sol taraftaki kapıya yapıştıralım bir adet. Bir de bu yaptığımız değişiklikleri yangın çıkış planında göstermemiz gerekir mi? Muhasebe Engin’e gösterdik. Acil bir şekilde yapabildiklerimizin hepsini yapalım.

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Akşam boyacı gelecekti? Burası da boyansın gece.

Personel alanlarında eksiklik var mıymış? Personel yangın çıkış merdivenlerine bunlardan koyabilir miyiz geçici?

TUTUKSUZ SANIK SALUN: “ÜÇ MAYMUNU OYNASINLAR DERİM”

Tutuksuz sanık Mehmet Salun’un “Mustafa Yılmaz” şeklinde kayıtlı bir kişiyle olan bir mesajlaşmasında ise “Mehmet Kuran, Şenol Özhan’ı da arasan, 'Bu acil durumdan haberim yok, imzalar benim değil, kimin hazırladığını bilmiyorum. Yemekhanede asılı görmedim' demeleri yetecek. Üç maymunu oynasınlar derim. Çalıştığı departman dışı bilgi vermesinler. Yoksa olay saçma sapan hale geliyor" şeklinde mesajı da dava dosyasına girdi.

78 KEZ “OLASI KASTLA ÖLDÜRME” SUÇUNDAN HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, Grand Kartal Otel’in sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" iddia edildi ve 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından hapis cezası istendi.