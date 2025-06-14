Kartalkaya Komisyonu, son toplantısında bakanlıkları ve belediyeyi eleştirdi: ‘Kimse sorumluluk almıyor’

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasını araştırmak için kurulan Meclis komisyonu, önceki gün son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda komisyonun hazırlayacağı raporla ilgili milletvekillerinin görüşleri alındı. Raporun ekime kadar bitirileceği ve temmuz ayına kadar komisyonda olmayan vekillerden de katkı alınacağı belirtildi.

Toplantıda söz alan iktidar ve muhalefet vekilleri, konuşmalarında denetleme ve mevzuat eksikliklerine vurgu yaptı. Komisyonun bu toplantısında da facianın başından beri yapılan “Denetleme yetkisi hangi bakanlıkta? Belediyenin ihmali ne?” tartışmaları gündem oldu. Toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi, otelin iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenmesi konusunda bakanlığın bir sorumluluğu olmadığını söyledi. Bunun üzerine komisyonun AKP’li Başkanı Selami Altınok da “Devlet olmanın gereği denetleyebilmektir” dedi. Altınok’un bu sözlerine komisyonun muhalefet partisinden olan vekilleri de destek verdi.

‘BİRİLERİ SORUMLULUĞU ALACAK’

Olayla ilgili belediyeden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kadar kimsenin sorumluluk almamasını eleştiren Altınok “Oteller Turizm Bakanlığı’nın, Çalışma Bakanlığı’nın işidir. ‘Beni ilgilendirmez’ diyemezler. O zaman düzenlemeyi yapar, mecbur kılarsınız. Mecburen tıpış tıpış alırlar. Belediye ‘Vallahi bizim mücavir alanın dışındaydı’ diyemez. Hiç kimse bir tarafa kaçmasın. Vali, o ilin en büyük amiridir. Her yeri denetler. O 78 insanın vefatından vicdanen hepimizin sorumluluğu var. Kimse sorumlu olmak istemiyor. Öyle devlet de yerel yönetim de olmaz. Birileri sorumluluğu alacak” dedi.

AKP’li Tuba Köksal da “O makama talip olurken o sorumlulukları bilerek olacak” diyerek bu sözlere destek verdi. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri komisyon raporunda sorumlularla ilgili bir bölüm olması gerektiğini ve burada bakanlıkların ve belediyelerin ihmallerine yer verilebileceğini söyledi. Vekiller ayrıca raporu yazarken mevzuattaki eksiklikleri ve yetki karmaşasını giderecek öneriler yazmaları gerektiğini belirtti.