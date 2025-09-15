Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kartalkaya otel yangını davasında mütalaa açıklandı: “Olası kastla öldürme” cezası…

Kartalkaya otel yangını davasında mütalaa açıklandı: “Olası kastla öldürme” cezası…

15.09.2025 18:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kartalkaya otel yangını davasında mütalaa açıklandı: “Olası kastla öldürme” cezası…

Savcılık, otel sahibi Halit Ergül ve yöneticiler hakkında 78 kişinin ölümünden, 35 kişinin ise yaralanmasından “olası kast” kapsamında ceza talep etti.

Bolu Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada esas hakkında mütalaa hazırlandı. 

Savcılık, otel sahibi Halit Ergül, otelin yönetim kurulu üyesi ve Ergül’ün damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ve Grand Kartal Muhasebe Müdür Kadir Özdemir hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralama suçundan ceza istedi.

Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. 

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Konular: #Kartalkaya