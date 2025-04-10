Kartalkaya’nın bilirkişi heyeti Meclis’te sunum yaptı: ‘Yeterli belgeye ulaşılamıyor’

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasını araştırmak için kurulan Meclis komisyonuna sunum yapan bilirkişi heyeti, olayla ilgili belge ve bulgu bulmak için ne kadar zorlandıklarına dikkat çekti. CHP’li Ednan Arslan da bu durumun bilirkişi raporuna yansımasına dikkat çekerek “Raporda hep ‘Yeterli bilgi, belgeye ulaşılamadı’ deniyor” dedi.

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasını araştırmak için kurulan Meclis komisyonu dün soruşturmanın bilirkişi heyetini dinledi. Heyet, komisyon üyeleriyle olayla ilgili 189 sayfalık raporunu ve raporun özetini paylaştı. Raporda yangının saat 03.17’de bir ızgaradan başladığı, saat 03.22’de ilk dumanların görüldüğü, saat 03.26’da LPG hattının eridiği ve bu nedenle yangının iyice büyüdüğü aktarıldı. Ayrıca personellerin otelin içinin hava almasına neden olmalarının da yangını büyüttüğü belirtildi.

Personelin yangını haber aldıktan sonra otoparktaki araçları kurtarmak için ana kapıyı açtığı da kaydedildi. Bunun dışında bilirkişi heyeti hem sunumunda hem de komisyon üyelerinin sorularını yanıtlarken; çok geniş kapsamlı bir rapor hazırlamalarına karşın sık sık pek çok konuyla ilgili ellerinde belge veya görüntü olmadığına ya da olayla ilgili bulguyu bulmak için çok fazla çaba sarf ettiklerine dikkat çekti. Heyetten isimler vekillere “Yarım yamalak belgeye ulaşıyorsunuz”, “Koklaya koklaya, iz sürerek buluyoruz” gibi yanıtlar verdi.

CHP’li Ednan Arslan da bu durumun rapora yansımasına dikkat çekerek “Raporda hep ‘Yeterli bilgi, belgeye ulaşılamadı’ deniyor” yorumunu yaptı. Heyet ayrıca, daha önce de gündeme geldiği gibi yangın merdivenlerinin kaçışa uygun olmadığını tespit ettiklerini, merdiven kapılarının yandığını ve “duman dedektörlerinin çalıştığına dair ellerinde bir veri olmadığını” belirtti.