'Kaşıkçı Elması' nedir? 'Kaşıkçı Elması' nerede?

12 Mayıs 2022 Perşembe, 12:22

'Kaşıkçı Elması' 89 karattır, çevresi 49 adet çift sıra halinde iri pırlantayla süslenmiştir. 'Kaşıkçı Elması'nın Osmanlı hazinesine nasıl girdiği bilinmemektedir. 'Kaşıkçı Elmas'ı ismini nereden almış tam olarak bilinmiyor. İsmini kesiminden ve kaşığa benzediğinden aldığı düşünülmektedir. 'Kaşıkçı Elması'nın Osmanlı'ya nasıl geldiğine dair farklı hikayeler bulunmaktadır.

'KAŞIKÇI ELMASI'NIN HİKAYESİ NEDİR?

Kaşıkçı Elması iddiaya göre 17. yüzyılın sonlarında İstanbul'da bir kâğıt toplayıcısı tarafından çöplükte bulunmuştur. Elmasın adını aynı zamanda kaşıkçı olan bu kişiden aldığı söylenmektedir. İddiaya göre kaşıkçı, elması değerinin çok altında bir kuyumcuya satar. Kuyumcuda değerli bir taş olduğu kuyumcubaşı tarafından duyulur. Kyumcubaşı, elması bir kese altın karşılığında satın alır. Bu olayların Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ve IV. Mehmed tarafından duyulmasının ardından taş Osmanlı hazinesine girer.

Elmasın Osmanlı hazinesine girmesi ile ilgili bir hikaye ise Napolyon'un annesinden satın alındığıdır.

1774 yılında Pigot adlı bir Fransız subayı, bu elması Hindistan'dan satın alarak ülkesine götürür. Bir süre sonra elması, Napolyon'un annesi satın alır. Uzun bir süre Napolyon'un annesinde kalan elmas, Napolyon'un sürgüne gönderilmesinden sonra annesi tarafından satılığa çıkarılır. Elması, o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı satın alır ve elması Paşa'ya getirir. Tepedelenli Ali Paşa, II. Mahmut zamanında devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür. Tepedelenli Ali Paşa'nın mal varlığına el koyulur. Böylelikle "Kaşıkçı Elması" hazineye girer.

'KAŞIKÇI ELMAS'I NEREDE?

Kaşıkçı Elması, Topkapı Sarayı Müzesi Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir.