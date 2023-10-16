Kassam Tugayları, İsrailli tutsakların sayısını açıkladı
Kassam Tugayları, "Elimizde 200 ile 250 arası esir var" açıklaması yaptı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, “Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız” ifadelerini kullanarak, “İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti” dedi.
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