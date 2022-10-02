Kaş'ta makilik alanda yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
02 Ekim 2022 Pazar, 17:02
Kaş'ta makilik alanda yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Abone Ol google-news

Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.


Antalya kaş orman yangını

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler