Kastamonu'da 19 yaşındaki genç katledildi: Şüphelinin kemik yaşı araştırılacak

Olay, 2023 yılının aralık ayında merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, en yakın arkadaşı olan Eren E.'nin aracına binerek, yanlarına aldıkları Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti.

Köye geldikleri sırada Ferdi D. ile Fuat Camcı arasında çıkan tartışma büyüdü. İddialara göre Ferdi D. ile Yusuf S., yanlarında bulundurdukları tüfekle Fuat Camcı'yı çapraz ateşe alıp vurarak öldürdü.

Olayın ardından Eren E. aracıyla, Ferdi D. ve Yusuf S. ise yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

3 SANIK TUTUKLANDI

İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan incelemede, olaya karışan Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 sanık tutuklandı. Olay sonrası sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Yargılama devam ederken, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca suçta kullanılan kısa namlulu tüfeğin bulunamaması üzerine Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K. hakkında da 'suç delillerini yok etme ya da değiştirme' suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, açılan bu davayı mevcut dosyayla birleştirerek yargılamayı sürdürdü.

CUMHURİYET SAVCISI, SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı, Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıklar Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K. hakkında ise 'suç delillerini yok etme ya da değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

KEMİK YAŞI ARAŞTIRILACAK

Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'nden ankesörlü telefonla babasını arayarak kemik yaşını sorduğu gerekçesiyle duruşmaya delil olarak giren konuşmaların ardından, cinayet şüphelisinin kemik yaşının araştırılmasına karar verildi.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Ferdi D., "Polis abiler bana ‘Seni kemik yaşına yolladılar mı?' diye sordular. Ben de bunu bilmediğim için babamı arayıp sordum. Polisler sorunca kafam karıştı, o yüzden bilmediğimden babamı aradım. Babam da bana ‘Herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Bu olay yaşandığı için çok pişmanım. Böyle bir olay olduğu için pişmanlık duyuyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Yusuf S. ise "Her ne kadar yargılama bu aşamaya gelinceye kadar söylememiş olsam da Fuat'ın tehdit ve hakaretleri hem bana hem Ferdi'ye yönelik olmuştur. Olayın dışında kalmak için şimdiye kadar söyleyemedim. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan Ahmet C.G., "Bir resimden dolayı dosyaya sanık olarak girdim. Şu anda da yargılanıyorum. Benim herhangi bir suçum yok. Bir şey yapmadım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Eren E. de beraatını talep etti.

Maktul Fuat Camcı'nın annesi Z. Camcı ise "Daha önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Benim yavrumu planlı bir şekilde öldürdüler. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Hiçbir indirim uygulanmadan cezalandırılsınlar" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

Cumhuriyet savcısı, cezaevinin ankesörlü telefonundan yapılan görüşmenin ses kaydı incelemesinde, suça sürüklenen çocuk Ferdi D.'nin yaşı hususunda tereddüt ve belirsizlik oluştuğu için araştırma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Ferdi D. ve Yusuf S.'nin tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca heyet, Ferdi D.'nin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kemik yaşının belirlenmesine ya da hastanede doğduysa doğum kayıtlarının gönderilmesine karar verdi.