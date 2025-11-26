Kastamonu'da cansız bedenleri bulunan anne ve oğluna dair yeni gelişme: Baba arama çalışmalarına katılmamış!

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da evden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenlerine 9 gün sonra ulaşılmıştı. Büyük yasa yol açan olayın ardından baba Bayram Helvacı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“İLK BAŞTA POLİSE GİTMEDİM”

Eşi Huriye Helvacı ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı yönünde eleştirilen Bayram Helvacı, yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi: “İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında diye gittim. Emniyetten haber bekledim.”

TUTARSIZ İFADELER TEPKİ ÇEKTİ

Bayram Helvacı, olayla ilgili adı geçen Mustafa Uzun’un açıklamalarının tutarsız olduğunu belirterek, “Bir dediği bir dediğini tutmuyor, eşimle görüştüyse neden haber vermedi?” ifadelerini kullandı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMADIĞI İDDİASI

Arama çalışmalarına katılmadığı yönündeki iddialara dair Bayram Helvacı’nın, polise bir gün sonra haber verdiği öğrenildi. Kayıp anne ve oğul için AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekiplerce yürütülen geniş çaplı çalışmalara 200 kişi katılmıştı.

Müge Anlı programında da gündeme taşınan olayda, Huriye ve Osman Helvacı 9 gün süren arama çalışmaları sonucunda ölü olarak bulunmuştu.