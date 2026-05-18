Kastamonu’da sağanak sonrası yürüyüş köprüsü çöktü

18.05.2026 18:29:00
AA
Azdavay ilçesinde etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen Şehriban Çayı üzerindeki yürüyüş köprüsü çöktü. Daha önce 2021’deki selde yıkılan tarihi köprü, geçen yıl yeniden inşa edilmişti.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen çay üzerindeki yürüyüş köprüsü yıkıldı.

Kastamonu-Şenpazar kara yolunda, Azdavay ilçesine bağlı Alı köyü sınırlarında yer alan köprü, sağanak sonrası Şehriban Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle çöktü.

Tarihi ahşap köprü, 2021 yılında Kastamonu'nun birçok ilçesini etkileyen selde yıkılmış, asırlık köprünün benzeri Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğünce 2024 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek hizmete açılmıştı.

