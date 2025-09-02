Kastamonu yangını Karabük’e sıçradı! 6 köy tahliye edildi

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Buradan hızla yayılan yangın Şiringüney köyü mevkiine kadar ilerlerken, ekiplerin karadan yoğun bir şekilde müdahalesi sürüyor.

7 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin sınırına dayandı.

Alevlere müdahale devam ediyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler havadan görüntülenirken, yangın sebebiyle 6 köyde tahliyeler gerçekleştirildi.

Ekipler, yangınlara 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve 271 personelin yanı sıra çevre il ve ilçelerden takviye gelen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresine ait çok sayıda araçla havadan ve karadan müdahale ediyor.

Tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinde yaşayan 437 vatandaş ile 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli barınma alanlarına yerleştirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.