Kastamonu'da 57 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 gözaltı
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde polis ekipleri tarafından arama yapılan evde 57 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesine tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 57 adet reçeteye tabii sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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