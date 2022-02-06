Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza

Kastamonu'da, kaçak avlanırken yakalanan 3 kişiye 11 bin 822 lira para cezası verildi. Jandarma tarafından yapılan kontrolde bir ruhsatsız, 2 ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

AA
06 Şubat 2022 Pazar, 20:24
Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanönü ilçesinde izinsiz avlanma yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yılanlı köyü mevkisinde M.K, M.K. ve M.Ş. isimli şahıslar, avladıkları karacaya ait 10 kilogram et ile birlikte suçüstü yakalandı.

TÜFEKLERE VE ETE EL KONULDU

Jandarma ekipleri, kontrolde bir ruhsatsız, 2 ruhsatlı av tüfeği ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce şahıslara 11 bin 822 TL idari para cezası uygulanarak, av tüfeklerine ve ete el konuldu.


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