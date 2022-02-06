Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza
Kastamonu'da, kaçak avlanırken yakalanan 3 kişiye 11 bin 822 lira para cezası verildi. Jandarma tarafından yapılan kontrolde bir ruhsatsız, 2 ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanönü ilçesinde izinsiz avlanma yapıldığı bilgisine ulaştı.
Yılanlı köyü mevkisinde M.K, M.K. ve M.Ş. isimli şahıslar, avladıkları karacaya ait 10 kilogram et ile birlikte suçüstü yakalandı.
TÜFEKLERE VE ETE EL KONULDU
Jandarma ekipleri, kontrolde bir ruhsatsız, 2 ruhsatlı av tüfeği ele geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce şahıslara 11 bin 822 TL idari para cezası uygulanarak, av tüfeklerine ve ete el konuldu.
İlgili Haberler
- Mersin’de yaban keçisi avlayan kaçak avcıya 122 bin 224 lira ceza
- Kaçak avcı, av koruma memurunu bacağından vurdu
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe yıldızından mahrum kalacak!
- Hatayspor'da flaş ayrılık
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt
- Adana Demirsporlu kalecinin son durumu paylaşıldı
- İspanyol hoca oyundan memnun değil
- Kaçak avlanan üç kişi suçüstü yakalandı
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı koronovirüse yakalandı
- Afganistan-Pakistan arasında gerilim: 5 asker öldü
- Osman Korkmazel: Beşiktaş, zirveye tutunamadı
- 'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye olay yanıt