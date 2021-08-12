Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
Düzce'de kış aylarında kaçak avlanarak bir karacayı vuran 2 kişi ile avlanan 10 kişi fotokapanlara yakalanırken, toplam 44 bin 586 lira ceza kesildi.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış aylarında hayvanların durumlarını izlemek için Yığılca ilçesinde bulunan ormanlık alanlara fotokapan kurdu. Karların erimesiyle birlikte incelemeye alınan fotokapan görüntülerinde 10 kaçak avcı tespit edildi. Ayrıca 1 Ocak 2021 tarihinde ki görüntüde ise 2 kişinin 1 karacayı avladıktan sonra sırtlarına alarak uzaklaştıkları fark edildi.
Fotokapan görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde şahısların kimlikleri 11 Ağustos günü tespit edildi. 10 kişiye toplam 38 bin 512 TL idari para cezası, karacayı vuran 2 kişiye ise 6 bin 74 TL tazminat bedeli cezai işlem uygulandı.
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