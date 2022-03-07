Kastamonu'da öğrenci yurdu alev alev yandı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 25 öğrencinin kaldığı yurt, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İHA
07 Mart 2022 Pazartesi, 09:33
Kastamonu'da öğrenci yurdu alev alev yandı
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Olay, gece saatlerinde Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsangazi Belediyesi'ne it olduğu öğrenilen ve 25 öğrencinin kaldığı yurtta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm yurdu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yurt kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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