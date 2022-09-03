Kastamonu'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti! 3 kişi yaralandı...

03 Eylül 2022 Cumartesi, 19:21

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşandı. Sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısından düşen parçalar, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kastamonu merkezde gün içinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde kuvvetini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanak yağışla birlikte etkili olan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Budamış Mahallesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, merkeze bağlı birçok bölgede sağanak sele neden oldu. Fırtına ve tipi nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı yolları su bastı. Sağanak yağış bölgede etkili olmaya devam ediyor.