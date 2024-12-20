Kastamonu'da sahte içki operasyonu

Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:38

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:38

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, S.T. ve E.Y.B. isimli şahısların sahte alkol ürettikleri tespit edildi. Operasyonda sahte alkollü içecekler, etil alkol, içki yapımında kullanılan kit, karbon tozu ve boş alkol şişesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından iki şüpheli de gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



