Kastamonu'da tadilat bekleyen köprü selde yıkıldı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 15:16

Cide'ye bağlı Gündoğan köyünde bulunan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan Gündoğan Köprüsü, 2015 yılında yaşanan sel nedeniyle zarar gördü. O tarihten sonra köprüden geçiş yasaklandı; ancak alternatif olmadığı için vatandaşlar kullanmaya devam etti. Yıllar içinde herhangi bir tadilattan geçmeyen köprünün bir kısmı, 10 gün önce meydana gelen sel baskını sonrası tamamen yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi.

Köyün muhtarı Bayram Sezgin, köprünün tamamen çökerek kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Defalarca bilgi verdik, dilekçe yazdık; ama ilgilenen olmadı. Hayvanlar da, insanlar da derenin içinden geçecek artık. Daha önceden hasar alan köprümüzün bakımı yapılmadı, yeniden köprümüzün yapılacağına dair umudumuz da kalmadı artık" dedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Genç ise, "Şu an dua ediyoruz ki başka bir yağmur yağmasın, yağarsa altından kalkamayız. Biz köprümüzün yapılmasını istiyoruz. Biz karşıdaki mahallede oturuyoruz, buradan yıkık köprüden geçerek evimize gitmek zorundayız. Tehlikeli ama başka çaremiz yok. Emekli olup köyümüze dönüp yaşamak istedik; ama bıraktığımızdan daha kötü bulduk" diye konuştu.



