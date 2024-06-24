Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde düzenlenen operasyonda C.A, E.A, N.T, B.C.T, A.G. ve C.Z.Ö'ye ait araç, adresler ve üst aramalarında bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.
İnebolu ilçesinde de İ.Ç'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada da sentetik ecza ve bir miktar para bulundu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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