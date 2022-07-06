Fransa'nın Nice kentinde toplu taşımada maske zorunluluğu geri geliyor
Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde 11 Temmuz'dan itibaren toplu taşımada maske zorunluluğu yeniden yürürlüğe girecek.
RTL radyosuna konuşan Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, kenti ve civar kentleri kapsayan "Nice metropolü"nün toplu ulaşım araçlarında maske zorunluluğunu yeniden yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladıklarını söyledi.
Estrosi, buna göre, 11 Temmuz’dan itibaren Nice metropolündeki otobüs ve tramvaylarda yolcular için maske takmanın zorunlu olacağını kaydetti.
Fransa’da son 24 saate 200 binden fazla Covid-19 vaka sayısı olduğunu ifade eden Estrosi, 7. Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Estrosi, halihazırda toplu taşımada maske takmayı tavsiye eden hükümetin de söz konusu öneriyi zorunlu hale getirmeye mecbur kalacağına işaret etti.
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