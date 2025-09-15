Katılım beklentileri aştı, muhalefet Tandoğan’dan tarihsel mesaj verdi: Ankara’da milyonluk uyarı

CHP’ye yönelik saldırılar dün akşam Ankara’nın Tandoğan Meydanı’nda protesto edildi. Mitinge katılım, CHP’nin hedefi olan 1 milyonun üzerine çıktı. Partinin örgütü hafta içinde yoğun çalıştı. Ancak bunun kadar etkili olan bir başka konu vardı: Bugün CHP’nin 38. kurultayı hakkında verilecek karar öncesinde toplumsal muhalefet tavrını ortaya koydu. Cumhur iktidarı katılımı küçümseyebilir. Ancak kendileri, her geçen gün kitlelerden hızla uzaklaşıyor. CHP lideri Özel’in çalışkanlığı ve çabası bir kez daha kendini gösterdi. Artık CHP kendisini hedef alan operasyonlara yanıt veriyor. Özel, İstanbul il başkanlığına kayyum atayan hakimin AKP ile bağlantılarını ortaya koyunca, iktidarın, “Herşey normal, davacı da davalı da CHP’li” söylemi çöktü.

Mitinge metro ile gittik. Toplanma saati yaklaşınca Yenimahalle’den, Keçiören’den ve Çankaya yönünden gelen insanların Atatürk Kültür Merkezi İstasyonu’ndaki kalabalıklığına tanık olduk. Bu daha önce tanık olduğumuz bir durum değildi. Her yaştan insan elinde Türk Bayrağı istasyondan çıkması biraz zaman aldı. İstasyondan Tandoğan Meydanı’na kadar yürüdük. Sahnenin kurulduğu yere yaklaşmak olanaklı değildi. Dronları izlemeye karar verdik. Dronlar, bir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Dögol Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi yönüne sırayla gidip katılımı büyük ekrana yansıtıyordu. İlk şaşkınlığımızı dronların sahneden epeyce uzaklaşmasına karşın caddelerin kalabalık olduğunu görerek yaşadık.

Sonra miting alanına gelen üç caddeyi insanların arasından sıyrılarak zor da olsa bizzat gözledik. Bu meydanda çok miting izledik. Sonuncusu 6’lı masanın yaptığıydı. Açık söyleyelim bu mitinge ölçü olamaz.

Yenimahalle, Keçiören, Çankaya örgütleri ve yurttaşlar kendi güzergahlarından yürüyerek alana geldi. İlçe belediye başkanları da yürüyüşlere eşlik etti. Alandaki kitlenin büyüklüğünü şu şekilde de anlatabiliriz: Bizim bulunduğumuz bölgede insanlar bir slogan atıyor: Diplomasız Erdoğan. Dögol Caddesi’ndekiler aynı anda, “Erdoğan istifa”, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tarafındakiler “Hak, hukuk, adalet” diye haykırıyor. Aralarda binalar olduğu için caddelerin üzerindeki yurttaşlar birbirini duymuyor ve farklı sloganlar atıyor. En sonunda Özel duruma müdahale etti. “Durun size yardımcı olalım” dedi ve mitinge gelen herkesin aynı sloganı atmasına yardımcı oldu.

BU NASIL BÖLÜNME?

Tandoğan mitingi, birilerini üzecek. Yıldırılmaya çalışılan CHP seçmeni yılmadığını gösterdi. Katılım tarihi oldu. Yazarımız Işık ağabey (Kansu), katılımın yüksekliği konusundaki saptamamızı, “Tandoğan’da gördüğüm en büyük mitinglerden biri, benim de katıldığım 1976 Bülent Ecevit mitingiydi. Bu onun mislidir” diye onayladı. Katılımın bu düzeyde olmasının bir nedeni, muhalefetin CHP üzerinden nasıl yok edilmek istendiğini görmesiydi. Bir nedeni ise her yaştan ve her toplum kesiminden CHP üyelerinin partilerine sahip çıkmak isteğiydi.

Özel’in performansı yine yüksekti. Çok önemli bir noktaya ilk kez atış yaptı. İstanbul İl Başkanlığına kayyum atayan hakim. Hakimin, iktidar partisi AKP’yle bağlantılarını-organik ilişkilerini, yargıdaki teamüllerin kendisi için nasıl yok sayıldığını madde madde açıkladı.

CHP’ye yöneltilen operasyonları, AKP ve MHP sözcüleri “yargı süreci”, “kendi iç sorunları, eski yönetimle yeni yönetim çatışıyor” şeklinde açıklıyor. Adalet Bakanı Tunç, sakinleştirici almış bir insan modunda teknik yargısal süreçleri anımsatıyor. Özel, yapılanların Cumhur iktidarı ile bağını ortaya koydu, tarihe not düştü.

BUGÜN NE OLACAK?

CHP’nin 38. kurultayı ile ilgili bugün Ankara’da kritik bir karar verilecek. Demokrasi, hukuk yerlebir olabilir. Bu anlamda birçok ilk yaşanabilir. İktidar sahiplerinin, iktidar uğruna neleri, kontrolsüzce göze aldıkları da anlaşılacak bugün. Hukuka bir toplu iğne deliğinden nefes aldıracak bir karar da çıkabilir. Tandoğan Meydanı, dün, 23 yıllık baskılamaya karşın demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunanların hala ayakta olduğunu gösterdi. Milyonluk kitle uyardı: Yenemeyeceğini anladığın rakibinin yerine, mahkeme kararıyla genel başkan atama!