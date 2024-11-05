"Katiller cesareti iktidardan alıyor"

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:56

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:56

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, KESK Kadın Meclisi ve Genç Feministler Federasyonu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, 6 yaşında Feriköy Mezarlığı'nda ölü bulunan Şirin Elmas Hanilçi, Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek ile tüm şiddete ve istismara uğrayan çocuklar için ‘Narin'den Şirin'e AKP Çocukları Korumuyor Biz Koruyacağız’ adlı basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya STK'lar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“KATİLLER CESARETİ İKTİDARDAN ALIYOR”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir İl temsilcisi Tülin Osmanoğulları, Türkiye'nin karanlık bir dönemde olduğunu belirterek, her gün korkunç kadın ve çocuk cinayetlerine uyanıldığını ifade etti. Narin'in ölümünün hala netleşmediğini vurgulayan Osmanoğulları, bu cinayetlerin arkasındaki sebebin, çocukları ve kadınları korumayan siyasi iktidar olduğunu savundu.

Osmanoğulları, Şirin'in katilinin verdiği ifadeyi örnek göstererek, bu katillerin cesaretinin nereden geldiğini sorgulayarak "Son günlerde yaşanan çocuk cinayetleri ve istismarları, toplumun güvenliğini tehdit eden bir durum haline geldi. Katiller rahatça “Boğdum, mezarlığa gömdüm. Üstünü çalı çırpıyla örttüm" diyor. Bu katil bu cesareti nereden alıyor? Kimden alıyor? Bu siyasi iktidardan çocukları korumayanlardan, kadınları korumayanlardan bunları koruyacak uygulamaları uygulamayanlardan alıyor” diye konuştu.

20 küsur yıldır bu ülkeyi yöneten AKP’nin yönettiğini ifade eden Osmanoğulları, “AKP ülkede kadınlar ve çocuklar için yaşanmaz bir ortam yarattı. AKP yönetimi ülkeyi kadınlar için, çocuklar için, sokak hayvanları için, doğa için, yaşanmaz bir hale getirdi. Bu ülkede kadınlar artık tedirgin. Bu ülkede kadınlar hiçbir yerde kendini rahat hissetmiyor. Bu ülkede artık çocuklar hiçbir yerde güvende değil” açıklamasında bulundu.

“ÖLDÜRÜLEN HER ÇOCUĞUN SORUMLUSU BAKANLIKTIR”

Aile Bakanlığı'nın mevcut çocukları koruyamadığını da belirten Osmanoğulları, "Bakanlık, doğurganlığı artırmak için çalışmalara odaklanmak yerine, mevcut çocukların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" dedi. Ülkede çocukların sokakta dilendirildiğini ve sağlıksız koşullarda yaşadığını vurgulayan Osmanoğulları, “Şirin dilendiriliyormuş. Çok vahim bir şey. Bu aile bakanına buradan soruyoruz. Bu ülkede okulda olması gerekirken, okuması gerekirken kaç çocuk sokakta dilendiriliyor? Kaç çocuk çalıştırılıyor Kaç çocuk sokakta yaşıyor ya da sağlıksız koşullarda yaşıyor. Bunun bir bilimsel verisi var mı? Yok tabii ki” ifadelerini kullandı.

Osmanoğulları, Aile Bakanlığı'nın sorumluluğuna dikkat çekerek, “Bu ülkede yoksulluk diye bir gerçek var. Bu çocuklar sokakta çalışıyor, dilendiriliyor ve bu çocuklar yatağa aç giriyor. Okula aç gidiyorlar. Sen daha bunların karnını doyuramıyorsun. Bunlara bir gelecek veremiyorsun. O yüzden bu ülkede öldürülen istismara uğrayan her çocuğun sorumlusu aynı zamanda da bu aile bakanlığı ve bu siyasi iktidardır” diyerek sözlerini tamamladı.

Genç Feministler Federasyonu İzmir il temsilcisi İdil Başoğlu ise AKP hükümetine seslenerek, her gün artan kadın ve çocuk ölümlerine karşı yetkililerin neden harekete geçmediğini sorguladı. “Şirin’in, Narın’in, İkbal’in, Ayşenur’un ve yaşamdan koparılan diğer kadın ve çocukların hesabını soracağız. Yoksulluk kaderimiz değil; bizleri bu duruma mahkum edenlerden hesap soracağız” dedi.