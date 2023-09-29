'Katilleri açıklıyorum' demişti... Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma açıldı. Soruşturmayı açtıran ise, çete lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmayla adı yeniden gündeme gelen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman.
Silivri Açık Cezaevi'nde bulunan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a yeni soruşturma açıldı. Soruşturma Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmayla adı yeniden gündeme gelen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman.
GEREKÇE OLARAK KÖŞE YAZISI GÖSTERİLDİ!
Barış Pehlivan hakkındaki soruşturmaya gerekçe olarak, Cumhuriyet gazetesinde 22 Eylül'de yazdığı 'Katilleri açıklıyorum' başlıklı yazı gösterildi.
Pehlivan hakkındaki soruşturma "iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nitelikli hakaret" suçlamalarıyla başlatıldı.
"GAZETECİLİK GÖREVİ"
Pehlivan, bugün Silivri Açık Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı'na ifade verdi. Pehlivan, bir gazeteci olarak Ankara'da işlenmiş bir cinayet dosyasının kapatılmasına karşı çıktığını, bunun da gazetecilik görevi olduğunu söyledi.
NE OLMUŞTU?
2018’de işlenen Kalegaz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetini hatırlatan Pehlivan, “Devletin zirvesi olanları biliyordu. O dönem Ankara kulislerinde Başsavcı Kocaman’ın görevden alındığı konuşuldu” demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında karar!
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- Sel, yıldırım, su baskını...
- AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!
- Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
- AKOM'dan son durumu aktardı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- İYİ Parti'den CHP'ye 'fedakarlık' çağrısı