Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri seçimlerde oy kullanamayacak

Yayınlanma: 26.03.2024 - 20:11

Güncelleme: 26.03.2024 - 20:11

Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimlere giderken bazı üniversitelerde 1 Nisan’da vize sınavlarının devam ediyor oluşu tartışma yarattı. İkametgah adresinden uzakta okuyan milyonlarca genç, seçimden sonra vize sınavları olması nedeniyle oy kullanma haklarından mahrum kalacak.

Ege Saati’nin haberine göre, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde (İKÇÜ) yapılacak olan ara sınavların arasına yerel seçimler girdi. Rektörlük, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimin hemen ardına 1 Nisan’a sınav koydu. Bu kararın ardından memleketlerine oy kullanmaya gidecek olan bazı öğrenciler mağdur oldu.

Üniversitenin resmi sitesinden paylaşılan sınav takviminde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerinin 1 Nisan’da sınavlarının olduğu görüldü.

“BU AÇIKÇA SUÇ”

Üniversitenin öğrencilerinden biri olan A.K, “Yakın illerde oturan arkadaşlarım belki evlerine günübirlik gidip gelebilirler ancak benim ikametgahım Adana’da ben nasıl gidip geleceğim. Bu kararı alanlar bunu hiç mi düşünmüyorlar. Hadi gittim geldim diyelim, ne zaman ders çalışacağım” diyerek üniversite yönetimine tepki gösterdi.

S.S. ise “Oy kullanma hakkımız anayasada, ‘Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir’ ibaresiyle açıkça ifade edilmiştir. Biz memleketinden uzak okuyan öğrencilere sınav dayatması yaparak oy kullanma hakkımızı elimizden almak açıkça bir suçtur” ifadelerini kullandı.

A.A isimli bir öğrenci ise üniversite yönetimine çağrıda bulunarak, “Belki yasal olarak bu takvime sınav koymakta bir sorun yok ancak ülkenin aydınlık geleceği olarak tabir edilen üniversite öğrencilerinin ülke için önemli bir seçimde oy kullanma haklarını ellerinden alınmak istenmesi vicdani açıdan büyük bir suçtur. Sınav tarihlerini ertelemek çok da zor olmasa gerek” yorumunda bulundu

“BUNU REKTÖRLÜK NASIL DÜŞÜNMEZ?”

Medya ve İletişim bölümü öğrencisi Z.E. ise, “Kesinlikle oy kullanacağım” dedi. Evinin yakın olduğunu belirten Z.E., “Uzakta olsa yine giderdim, bir oy için gider ve oyumu kullanırdım. Rektörlüğün bu uygulaması doğru değil, yanlı olarak yapıldığını düşünüyorum açıkçası İkameti Sivas’ta Adana’da, Hatay’da olan buradan nasıl gitsin de geri gelsin? Bunu rektörlük nasıl düşünemez?” diye sordu.

“ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ DİLE GETİRMELİLER”

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubeler Başkanı Lülüfer Körükmez ise, “Elbette bu tür tüm ülkeyi ilgilendiren durumlarda kurumların hassasiyetle yaklaşmasını bekleriz. Ancak kağıt üzerinde, yasal olarak o tarihe sınav koymalarında bir engel yok. Sizin de belirttiğiniz üzere öğrenciler vatandaş olarak haklarına erişimde problem yaşıyorlarsa, vatandaşların demokratik toplumlarda var olan araçlara başvurarak taleplerini dile getirebilirler, getirmeliler” dedi

Öğrenciler 1 Nisan tarihine sınav koyan üniversite yetkililerine tepki göstermeye devam ederken, üniversite yönetiminden konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi.