Katledilen Feray Şahin için anma töreni düzenlendi

17 Eylül 2021 Cuma, 23:10

Mersin’de polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından evinde vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin için katledilişinin 4. yıl dönümünde Mersin’in Mezitli ilçesinde adının yaşatıldığı parkta anma töreni düzenlendi. Anmaya Şahin’in ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda kişi katıldı. Anne Aysel Şahin, “Ben soruyorum; adaleti gören duyan kimse var mı acaba? Türkiye’de kadınlar için adalet yok” diyerek bir kez daha isyan etti.

‘BİZ ADALETİ BİR TÜRLÜ BULAMADIK’

Anma töreninde konuşan baba Bekir Şahin, “Kızımız 4 yıl önce bugün suçsuz, savunmasız, masum olduğu halde öldürüldü. Feray ne yazık ki kadın cinayetlerinin ne ilki ne de sonu oldu. Evimizin tek kızı, gülü, çiçeği, her şeyiydi. Hayalleri olan, yoksul insanlara yardım etmeyi seven pırıl pırıl bir kızdı. Biz adaleti bir türlü bulamadık. Cinayet sonrasında delillerin birçoğu karartılmıştı çünkü katil bir polisti ” ifadelerini kullandı.

“Bizim adelete güvenimiz sarsıldı” diyen baba, “Kızımızın acısı bir yana biz 4 yıldır sosyal medyada adalet arıyoruz. Dosyamız 2 yıl 9 aydır Yargıtay’ın tozlu rafları arasından indirilmiş değil. Ama gencecik bir kızın katili sokakta geziyor” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE KADINLAR İÇİN ADALET YOK’

Anne Aysel Şahin ise katil zanlısı polisin yanlızca 1.5 yıl cezaevinde kaldığını belirterek, “Katil bırakın müebbeti benim kızımın yaşı kadar bile ceza almadı. Kızımın kanı yerde kaldı. 4 yıldır sokak sokak, meydan meydan her yerde adalet arıyorum. Şu ana kadar sesimizi duyan kimse olmadı. Ben soruyorum; adaleti gören duyan kimse var mı acaba? Türkiye’de kadınlar için adalet yok. Hem evlat kaybediyorsunuz hem adalet aramak zorunda kalıyorsunuz” dedi.

ÖZEL: DOSYALARI YENİDEN AÇACAĞIZ

CHP’li Özel ise şöyle konuştu:

“Türkiye’de devletin görevlilerinin işledikleri suçlar maalesef gelişmiş demokrasilerdeki gibi soruşturulmuyor. Bir devlet refleksi devreye giriyor ve hakikate ulaşmak yerine kanıtların üstünün örtülmesinden başlayarak bir hukuksuzluk zinciriyle kadınların kanı maalesef yerde kalıyor.

CHP iktidarında, ailenin yeniden yargılama talebi varsa, tüm kadın cinayetleri dosyaları Meclis’ten geçilecek bir kanunla mevcut ya da yeni delillerin yeniden incelenmesi için yeniden açılacak. Hiçbir kadın cinayetini sis perdesinin arkasında bırakmayacağız. Başka Feraylar ölmesin, başka Bekirler ve Aysel Hanımların yüreği yanmasın diye gayret etmeyi taahhüt ediyoruz. Acınız acımızdır.