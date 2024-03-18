Katliama direniyorlar: İktidarın gözde şirketlerinin Akbelen’deki kıyımına karşı ekoloji örgütleri eylem yaptı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 04:00

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için yok edilen Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda çalışmalar devam ediyor. Bölgede iki yılı aşkındır kesintisiz nöbet tutan köylülerin evleri ise maden çalışmaları sırasında patlatılan dinamitlerin etkisiyle çatlıyor.

Ayrıca Zeytin Kanunu’na karşın zeytinliklere çok yakın bölgelerde devam eden çalışmalara yurttaşlar ve yaşam savunucuları karşı çıkıyor. Burada yapılan açıklamda İkizköy Çevre Komitesi’nden Esra Işık, “Topraklarımızı, zeytinlerimizi, ormanlarımızı ve köylerimizi madenden kurtarmak için çıktığımız yolda beşinci senemize girdik.

Sırf savunduk diye de hem şirketin çeşitli baskılarına hem de jandarmanın ağır şiddetine maruz kaldık. Acele kamulaştırma kararı çıktığında dünyamız başımıza yıkıldı. Bu karar İkizköy, Çamköy, Karacahisar’ın ardından geride kalan 40’a yakın köyün ölüm fermanıydı. Hemen ardından hiç çıkmaması gereken bu karar acele bir şekilde kaldırılmış” dedi.

‘GELECEK MÜCADELESİ’

Aras ise “Burada verilen mücadele bir yaşam mücadelesidir, hayat ve gelecek mücadelesidir. Köylülerimizin feryatlarını duymayanlar, ağaçlara sarılıp ağlayan insanları görmeyenler birden bire yerel seçim öncesinde doğa sever kesildiler. Samimiyetlerine 1 Nisan’dan sonra bakacağız. 11 Mart’ta bir gecede alınan kararla acele kamulaştırma yapılmaya çalışıldı. Burada belli sermaye gruplarına sağlanacak ek imkânlar var. Acele kamulaştırmaya bu amaçla başvuruluyor. Resmi Gazete bir karalama defterine çevrilmiştir. Bugün karar alınıyor, yarın çiziliyor. Öbür gün ise tekrar yazılıyor. İncelenmeden alınana kararların bir gecede değiştirilmesi Türk halkının alışık olmadığı bir durumdur” diye konuştu.

‘HUKUK KALMADI’

İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal da “Akbelen direnişi, emperyalist sermayenin ve onların yerli işbirlikçilerinin AKP iktidarını da arkalarına alarak Türkiye’yi nasıl işgal ettiklerinin somut göstergesi olmuştur. Burada hiçbir kanun uygulanmadı. Alanda çıkan tarihi eserlere ilişkin de dava açtık. AKP’li Muğla İdare Mahkemesi keşif yapmadan davayı reddetti. Türkiye’de hukuk, kanun, anayasa kalmamıştır. Mahkemeler AKP’lidir” ifadelerini kullandı.

DİNAMİT ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Nöbet alanında yapılan açıklamanın ardından yurttaşlar maden sahasını gezmek istedi. Jandarmayla yapılan pazarlığın ardından yaşam savunucularının yarısının sahaya girmesine izin verildi. Yurttaşlar, alanın yanı sıra dinamit etkisiyle

çatlayan evleri de gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla beraber YK Enerji’nin ruhsat sahası içerisinde kalan İkizköy, Çamköy ve Karacahisar köyleri kapsayan 190 parsel kamulaştırılmıştı. Acele kamulaştırmanın ardından iki gün geçmesiyle birlikte karar iptal edildi. Köylüler ve avukatlar, kamulaştırmanın seçim sonrası tekrardan önlerine çıkacağını belirtti.

ORMANDAN SONRA SIRA KÖYLERE GELECEK

Ekoloji örgütlerinin çağrısıyla birlike dün alanda toplanan yaşam savunucusunun yanında CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Menteşe Belediye Başkanı Adayı Gonca Köksal, CHP Milas Başkan Adayı Fevzi Topuz, CHP Muğla milletvekilleri Süreyya Öneş, Gizem Özcan, CHP Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Partisi ve Dem Parti yetkilileri katıldı. Şirketlerin alandaki ruhsatına dikkat çeken yurttaşlar, Akbelen Ormanı’ndan sonra sıranın köylere geleceğinin altını çizdi.