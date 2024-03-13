Kavga ettikleri husumetlilerinin evine ateş açıp 2 kişiyi vurdular!

Bursa'da para yüzünden husumetli oldukları S.T. (24) ile tartışıp evine tabancayla ateş eden 2 şüpheli, yakınları Eda T. (27) ile Fadime E.’yi (43) yaraladı. Yaralılar tedaviye alınırken, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:22
Kavga ettikleri husumetlilerinin evine ateş açıp 2 kişiyi vurdular!
Abone Ol google-news

Kestel ilçesinde, pazartesi gecesi S.Ç. ile B.Ç., alacak meselesi yüzünden husumetli oldukları S.T.'yi cep telefonu ile arayıp konuşmak istediklerini söyledi. Buluşmak için sözleşen taraflar, S.T.'nin Yenimahalle'deki evinin önünde bir araya geldi.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, S.T. giriş kattaki evlerine kaçtı. Bunun üzerine S.Ç. ile B.Ç. eve rastgele ateş etti. Bu sırada evde bulunan S.T.’nin yakınları Eda T. ile Fadime E. yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Olay sonrası kaçan şüpheliler ise Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç. ile B.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 


Bursa haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!

Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!
KYK yurdunda bir öğrenci oda arkadaşını silahla vurdu: ‘Silah yurda nasıl sokuluyor?’

KYK yurdunda bir öğrenci oda arkadaşını silahla vurdu: ‘Silah yurda nasıl sokuluyor?’
Silah sesleri altında çiftçilerin zorlu mesaisi: Dönüm başı 500 kilo rekolte

Silah sesleri altında çiftçilerin zorlu mesaisi: Dönüm başı 500 kilo rekolte
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avukatları duyurdu: Demirtaş'a 'arama' dayatması

Avukatları duyurdu: Demirtaş'a 'arama' dayatması
Eros’un katili İbrahim Keloğlan’ın yargılandığı davada karar çıktı

Eros’un katili İbrahim Keloğlan’ın yargılandığı davada karar çıktı
Türkiye Eros için adalet bekliyor: Savcıdan İbrahim Keloğlan için tutuklama talebi

Türkiye Eros için adalet bekliyor: Savcıdan İbrahim Keloğlan için tutuklama talebi
Engelleri aşan bir irade: Paul Alexander’ın demir akciğerlerdeki yaşam savaşı

Engelleri aşan bir irade: Paul Alexander’ın demir akciğerlerdeki yaşam savaşı
Kulisler hareketlendi: AKP'nin oylarında düşüş bekleniyor

Kulisler hareketlendi: AKP'nin oylarında düşüş bekleniyor
Murat Kurum’un afişi krize yol açtı: İstanbul’da T1 tramvay hattı seferleri aksadı

Murat Kurum’un afişi krize yol açtı: İstanbul’da T1 tramvay hattı seferleri aksadı
Okyanus Koleji’nde yine mobbing iddiası

Okyanus Koleji’nde yine mobbing iddiası
Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek

Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek