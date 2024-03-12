Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!

Şehitkamil ilçesinde, tabancayla ateş ettiği husumetlisi Hasan M. tarafından bıçaklanan Ümit Hıyamlıoğlu, hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:59
Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!
Abone Ol google-news

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde yaşayan Ümit Hıyamlıoğlu (29), evine gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Hasan M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hıyamlıoğlu, yanındaki tabancayla ateş etti. Yaralı Hasan M. ise, bıçakla Hıyamlıoğlu'nu yaraladı.

OTOBÜS DURAĞINDA YAKALANDI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hıyamlıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan yaralı Hasan M. ise, bir otobüs durağında yakalanarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hıyamlıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


ateş haberleri gaziantep haberleri husumet haberleri kavga haberleri şehitkamil haberleri yaralı haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da dehşet... Sokakta karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı!

İstanbul'da dehşet... Sokakta karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı!
Tekirdağ'da korku dolu anlar... Husumetlisini takip edip, kafasına taşla vurdu!

Tekirdağ'da korku dolu anlar... Husumetlisini takip edip, kafasına taşla vurdu!
Husumetlisine dernek lokalinde kurşun yağdırdı!

Husumetlisine dernek lokalinde kurşun yağdırdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li ismin mesajı ortaya çıktı: ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’

AKP’li ismin mesajı ortaya çıktı: ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’
Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı
Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti

Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor

Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor
İstanbul'da son anket ortaya çıktı... Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı: 'Bir tık avantajlı görüyoruz'

İstanbul'da son anket ortaya çıktı... Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı: 'Bir tık avantajlı görüyoruz'
Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı
Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor

Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…