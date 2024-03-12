Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:59

Güncelleme: 12.03.2024 - 15:59

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde yaşayan Ümit Hıyamlıoğlu (29), evine gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Hasan M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hıyamlıoğlu, yanındaki tabancayla ateş etti. Yaralı Hasan M. ise, bıçakla Hıyamlıoğlu'nu yaraladı.

OTOBÜS DURAĞINDA YAKALANDI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hıyamlıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan yaralı Hasan M. ise, bir otobüs durağında yakalanarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hıyamlıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.