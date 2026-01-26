Kavgada bıçaklanan Yasin Emre, hayatını kaybetti

Sapanca ilçesi Kırkpınar Bağdat Caddesi’nde gece saatlerinde K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) ile Yasin Emre Solmaz arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırdı, taraflar olay yerinde ayrıldı. Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak’ta tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga çıktı.
Kavgada K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı karnından bıçaklayıp arkadaşı E.Y. ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yasin Emre Solmaz’ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.
Şüpheliler, sabaha karşı polis merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.