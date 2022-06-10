Kaya Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bankaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle hacizlik oldu.
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na, bankaya olan 180 bin TL’lik borcu nedeniyle haciz kararı çıkarıldı. Eve giden haciz memurları Hülya Avşar'ın eski eşi Çilingiroğlu’nun 2 saatine el koydu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bankaya 180 bin TL’lik borcu nedeniyle haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu’nun evine haciz memurları gönderildi.
O sırada evde olmadığını belirten Çilingiroğlu, haciz memurlarının kapıyı çilingirle açtıracağı söylemesi üzerine onları evin güvenliğine yönlendirdi.
Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar, Çilingiroğlu'na ait 180 bin TL değerindeki iki ünlü markaya ait olan saati haczetti.
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