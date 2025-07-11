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Kayabükü halkı, kırma-eleme tesisi için 'ÇED Gerekli Değildir' kararına karşı yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı

Kayabükü halkı, kırma-eleme tesisi için 'ÇED Gerekli Değildir' kararına karşı yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı

11.07.2025 09:24:00
Güncellenme:
ANKA
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Kayabükü halkı, kırma-eleme tesisi için 'ÇED Gerekli Değildir' kararına karşı yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kayabükü Mahallesi’nde yapılmak istenen kırma-eleme tesisine karşı köylüler hukuki mücadele başlattı. 2 bin 747 hektarlık bir alana kurulması planlanan feldspat ile kuvars işlenmesini öngören proje için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açıldı.

Muğla Valiliği’nin Kale Maden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2 bin 747 hektarlık bir alanda kurulması planlanan kırma-eleme tesisine verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı üzerine, Latmos Platfotmu desteği ve hukukçu Mehmet Çilsal’ın hazırladığı dosyayla Kayabükü köylüleri, yürütmeyi durdurma talebiyle Milas Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla Muğla Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Dava dilekçesinde, projenin çevre ve yaşam alanları üzerinde geri dönülmez zararlara yol açabileceği, “ÇED Gerekli Değildir” kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, yürütmenin durdurulması, kararın iptali ve yargılama sonunda davalı idareye yüklenmesi talep edildi.

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