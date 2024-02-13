Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 177 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:33
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 165, Hakkari'de 160, Sarıkamış'ta 140, Yalnızçam'da 63, Ovacık'ta 49, Erciyes'te 45, Haserek'te 44, Mersivan'da 43, Uludağ'da 40, Çambaşı'nda 39, Kartepe'de 31, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Denizli, Abalı ve Ilgaz'da 22, Yıldıztepe'de 12, Keltepe'de 6, Murat Dağı, Hazarbaba'da ise 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.02.2024 En düşük En yüksek
Hakkari KKY -5 -1
Kartalkaya KY -2 -1
Sarıkamış KKY -3 3
Palandöken KKY -4 0
Ergan KKY -1 2
Erciyes KY -2 3
Kartepe KY 1 2
Uludağ KY 0 0
Çambaşı Y 3 6
Yıldıztepe KY 0 4
Mersivan KY -11 -5
Yalnızçam KKY -4 5
Ilgaz KKY -1 4
Yıldız Dağı Y 3 5
Zigana KY -1 7
Kop KKY 0 4
Denizli KY -4 3

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)


kayak haberleri kayak merkezi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
CHP, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi

CHP, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi

CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi