Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 177 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 165, Hakkari'de 160, Sarıkamış'ta 140, Yalnızçam'da 63, Ovacık'ta 49, Erciyes'te 45, Haserek'te 44, Mersivan'da 43, Uludağ'da 40, Çambaşı'nda 39, Kartepe'de 31, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Denizli, Abalı ve Ilgaz'da 22, Yıldıztepe'de 12, Keltepe'de 6, Murat Dağı, Hazarbaba'da ise 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|13.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KKY
|-5
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|-1
|Sarıkamış
|KKY
|-3
|3
|Palandöken
|KKY
|-4
|0
|Ergan
|KKY
|-1
|2
|Erciyes
|KY
|-2
|3
|Kartepe
|KY
|1
|2
|Uludağ
|KY
|0
|0
|Çambaşı
|Y
|3
|6
|Yıldıztepe
|KY
|0
|4
|Mersivan
|KY
|-11
|-5
|Yalnızçam
|KKY
|-4
|5
|Ilgaz
|KKY
|-1
|4
|Yıldız Dağı
|Y
|3
|5
|Zigana
|KY
|-1
|7
|Kop
|KKY
|0
|4
|Denizli
|KY
|-4
|3
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)
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