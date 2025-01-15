Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ölçüldü! Palandöken zirvede
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki kayak merkezleri içinde Palandöken'in 130 santimetre kar kalınlığı ile zirvede olduğunu açıkladı.
Yapılan son ölçümlere göre ülkemizdeki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları şöyle oldu; Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 130, Erzincan Ergan Kayak Merkezi 105, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi 100, Bitlis Nemrut Kayak Merkezi 81, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 80, Bursa Uludağ Kayak Merkezi 67 ve Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 60 santimetre.
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